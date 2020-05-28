أقنعة طبية شفافة لمشاركة الابتسامة في زمن كورونا

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يرصد مواطنون يرتدون أقنعة طبية شفافة، من أجل إظهار البسمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وصممت شركة إيطالية، أقنعة طبية شفافة تسمح لمرتديها بإظهار الابتسامات والإيماءات وتعبيرات الوجه في العمل، بحيث تركز على مساعدة الصم والبكم للتواصل مع الآخرين.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، الأربعاء، إلى أكثر من 5.64 مليون حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 353 ألف حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء أكثر من 2.31 مليون حالة.