الشرطة البريطانية: مستشار جونسون لن يواجه إجراء بسبب خرق قواعد الإغلاق

قالت الشرطة، اليوم الخميس، إن مستشارا رئيسيا لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لا يواجه إجراء بحقه، رغم "خرق طفيف" محتمل لقواعد الإغلاق جراء تفشي فيروس كورونا.

ويخضع دومينيك كامينجز، للتحقيق من جانب الشرطة في دورهام، شمال شرق إنجلترا، بسبب السفر لمسافة 430 كيلومترًا من لندن إلى منزل والديه في مزرعة في مقاطعة دورهام في نهاية مارس الماضي، رغم حالة الإغلاق المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وكان كامينجز وزوجته مريضان في ذلك الوقت، ولم تعتبر شرطة دورهام الرحلة التي تم القيام بها في 17 مارس جريمة، وقالت إنها حققت أيضًا في رحلة تم القيام بها في 12 أبريل، حيث قال كامينجز إنه قاد سيارته إلى قلعة بارنارد للكشف على عينيه.

وخلصت الشرطة إلى أنه ربما حدث "خرق طفيف" للقواعد الخاصة بالإغلاق، مستشهدة بالتعرف التلقائي على لوحة الأرقام، وأدلة الشهود والتصريحات التي أدلى بها كامينجز في مؤتمر صحفي في 25 مايو الجاري.

وجاء في البيان "شرطة دورهام تعتبر هذا حدثا طفيفا وثانويا؛ لأنه لم يكن هناك خرق واضح للتباعد الاجتماعي".

وأضاف البيان، أنه لو كان ضابط شرطة قد أوقف كامينجز "وهو يقود إلى أو من قلعة برنارد، لكان الضابط قد تحدث إليه، وحرر محضرا بالواقعة، ومن المرجح أن يكون قد نصح السيد كامينجز بالعودة إلى دورهام".

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، إن جونسون يعتقد أن كامينجز "تصرف بشكل معقول وقانوني بالنظر إلى جميع الظروف المحيطة ويعتبر القضية مغلقة"، حسبما ذكرت وكالة "برس اسوشيشن".

وانتقد آخرون تصرفات كامينجز، بما في ذلك أعضاء بحزب المحافظين الحاكم، في نزاع مستمر منذ عدة أيام.