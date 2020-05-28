ارتداء الكمامات لتعارضه مع تدابير كورونا

أشادت المدعي العام لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، اليوم الخميس، بإلغاء قانون قديم كان يعد ارتداء مجموعة من الأشخاص كمامات في أماكن عامة مخالفة جنائية.

وقالت ليتيشيا إنه كان من قبيل "سياسة المنطق العام" إلغاء قانون عمره نحو قرنين من الزمان، حيث أنه كا يشكل "تعارضا واضحا" مع الأمر التنفيذي لحاكم نيويورك أندرو كومو في أبريل، والذي يلزم المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، في إطار جهود الحد من تفشي للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت ليتيشيا في بيان صحفي إنه "حتى إذا كان من الصعب تخيل قيام الشرطة بتطبيق القانون، أو قيام مدع بتوجيه اتهام، أو تأييد قاض لمثل هذه التهمة خلال أزمة كوفيد-19، فإنه يجب علينا ألا نتهاون مع وضع يكون الالتزام بالقانون أمرا خطيرا".

ووفقا لموقع "أديرونداك ألماناك"، تعود أصول قانون مكافحة قناع الوجه "إلى قانون تم تمريره في عام 1845 بهدف إخماد انتفاضات مسلحة من قبل مزارعين مستأجرين في هودسون فالي (بنيويورك) وكانوا يلجأون إلى التنكر لمهاجمة رجال إنفاذ القانون".