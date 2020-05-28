 وزير الصحة الكويتي: تطبيق العزل الكلي في خمس مناطق - بوابة الشروق
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وزير الصحة الكويتي: تطبيق العزل الكلي في خمس مناطق

هديل هلال
نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 9:40 م | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 9:40 م

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، تطبيق العزل الكلي لمناطق: الفروانية، وخيطان، وحولي وميدان حولي، وجليب الشيوخ، والمهبولة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء اليوم الخميس، أشار «الصباح» إلى انتهاج خمسة مراحل للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تستغرق كل مرحلة ثلاثة أسابيع، موضحًا أنها تتدرج من الأشد إلى الأقل تشددًا وصولًا إلى الحياة الطبيعية.

ولفت إلى أن «هناك اشتراطات للانتقال من مرحلة إلى أخرى وإن لم تتحقق يمكن إطالة المرحلة القائمة أو الرجوع إلى المرحلة السابقة»، متابعًا أن عدم الالتزام بالتعليمات الصحية سوف يعيد الدولة إلى التشدد في إجراءات الحظر.

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