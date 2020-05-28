سجلت إيطاليا، اليوم الخميس، تراجعًا لافتًا للوفيات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» على أساس يومي، حيث تم رصد 70 حالة مقابل 117 في إحصائية أمس الأربعاء.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 70 حالة جديدة، وبلغ 33142.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 593 حالة، مقارنة مع 584 في إحصائية الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 231732.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 3503 حالات، حيث ارتفع المؤشر من 147101 إلى 150604 أشخاص، بينما تجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.291 مليون.