نقيب المهندسين السابق يدعو «الأطباء» و«الصحة» لنبذ الخلاف ومواجهة كورونا

ناشد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، نقابة الأطباء ووزارة الصحة، بالاتحاد في هذا الوقت العصيب ونبذ الخلاف، والاصطفاف من أجل مواجهة جائحة كورونا.

وحذر النبراوي، في بيان أصدره، من الانشغال بالمعارك الجانبية في هذا الوقت العصيب الذي ينبغي فيه أن نتلاحم ونصطف جميعا لمقاومة انتشار فيروس كورونا.

وأردف: "هذا وقت الاتحاد وليس العناد أو تصفية الحسابات، وأتعجب عندما أجد إصرارا عند وزارة الصحة برغم جهودها الشاقة على تجاهل دور نقابة الأطباء، وهي الجهة الوحيدة المناط بها التعبير عن أطباء مصر، وإحدى الجهات المسئولة وفقا للقانون عن السياسة الصحية للوطن، وبالطبع مع باقي أجهزة وزارة الصحة".

وأكد النبراوي أن "هذا التجاهل نجم عنه خسارة آراء سديدة ومشورة غالية من جهابذة الطب والخبرات العالية المحلية والمتواصلة عالميا".

ورأى نقيب مهندسين مصر السابق، أن الإصرار على تجاهل نقابة الأطباء في شأن خطير مثل جائحة كورونا هو أمر يجب أن يتوقف فورا، ويجب أن تكون نقابة الأطباء وبما تمثله هي أحد أجنحة الدولة في مواجهة الجائحة، وأن يشعر الأطباء أن هناك من يمثلهم ويستمع إليهم خارج المستويات الوظيفية.

وشدد على أنه "لا تقصير من أحد، ولكن الظروف الحالية بالغة الصعوبة، ورفض وزارة الصحة التعامل مع مشاكل الأطباء وعبر النقابة (وهي سياسة مستمرة للأسف منذ فترة) ستكلفنا الكثير".

وأضاف أن "تلاحمنا اليوم وتأجيل العتاب والخلاف إلى ما بعد نجاحنا هو أمر أساسي ونحن بحاجة إلى قرار سريع من رئيس الوزراء الرجل الحكيم لإنهائها".

وختم بيان بالقول: "أرجوكم لنستمع إلى صوت العقل لصالح الوطن وأهلنا جميعا".