17 محاضرة علمية في اليوم الأول لمؤتمر جامعة طنطا الافتراضي

في ختام فعاليات اليوم الأول لمؤتمر جامعة طنطا الدولي الافتراضي الأول، الذي نظمته الجامعة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، والدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، تحت عنوان: "البحث العلمي في مواجهة تحدي كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة".





أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا، ونائب رئيس المؤتمر، ترأسه للجلسات العلمية، والتي شارك فيها 17 متحدثا من العلماء من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدد من الدول العربية.

وأوضح أن الجلسات تناولت بحث تأثير فيروس كورونا على المنظومة الصحية وسبل الوقاية وطرق العلاج المضاد وتحديات اللقاحات، مشيرا إلى مشاركة الدكتور محمد عوض تاح الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية بالمؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي أشاد بالمؤتمر الذي يناقش أحدث الأبحاث العلمية في العالم في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف نائب رئيس المؤتمر والمتحدث الرسمي له، أن الدكتور أحمد شكر شارك من كندا بمحاضرة علمية عن الدروس المستفادة من فيروس كورونا في القطاع الصحي وطرق الوقاية والعلاج، كما تناولت المحاضرة الجديد في علاج الفيروس واللقاحات وطرق العلاج المضاد للفيروسات والعلاجات غير التقليدية مثل الحقن ببلازما من المتعافين والأدوية المضادة للفيروسات.