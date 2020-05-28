مطار مرسى علم يستقبل 245 مصريا قادمين من أبوظبي

استقبل مطار مرسى علم، منذ قليل، طائرة قادمة من أبو ظبي، على متنها 245 مصريا من العالقين بالإمارات، ضمن رحلات الجسر الجوى التي أقرتها الحكومة بالتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وكيل وزارة الصحة، تامر مرعي، إن جميع المصريين خضعوا للكشف الطبي من جانب الحجر الصحي بالمطار، ومن المقرر أن يجرى نقلهم إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي، عبر أتوبيسات سياحية معقمة.

من جانبه، وقال مصدر بمكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، إن فنادق مرسى علم استقبلت حتى اليوم ما يقرب من 10 آلاف مصري من العالقين بالخارج، على متن نحو 55 رحلة طيران استثنائية من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية.

وأضاف المصدر أن موظفي المكتب يستقبلون المصريين ويعملون على تدخل أي مشكلات قد تواجههم سواء لحظة العودة أو فنادق العزل طبقا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار.