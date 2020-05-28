بريطانيا تؤكد قلقها إزاء القانون الصيني للأمن القومي في هونج كونج

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قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بشأن قانون الأمن القومي في هونج كونج المثير للجدل الذي مررته الصين اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "برس أسوسيشن" عن المتحدث قوله فى مؤتمر صحفي فى وستمنستر : "لقد كنا واضحين للغاية في أن التشريع الأمني يخاطر بتقويض مبدأ /دولة واحدة ونظامان/".

وتنص اتفاقية "دولة واحدة ونظامان"، التي توصلت إليها الصين وبريطانيا في عام 1997، على أن المستعمرة البريطانية السابقة هونج كونج يجب أن تحتفظ بدرجة معينة من الحكم الذاتي المستقل عن البر الرئيسي الصيني حتى عام 2047.

وأضاف المتحدث: "نحن على اتصال وثيق مع شركائنا الدوليين بهذا الشأن".

وحث حزب المعارضة الرئيسي لندن في وقت سابق على الرد بقوة على موافقة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان الصيني) على القانون.

وقالت عضوة حزب العمال ليزا ناندي وزيرة خارجية حكومة الظل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "نريد أن نرى المملكة المتحدة تطالب باتخاذ إجراءات ملموسة الآن للبدء في صد هذا النهج العدواني للغاية من جانب الحكومة الصينية".