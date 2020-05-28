العراق يسجل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5457.

وأشارت «الصحة العراقية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، إلى تسجيل أربع حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 179.

ولفتت الوزارة إلى تماثل 67 حالة الشفاء من فيروس «كوفيد-19»؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت الشفاء إلى 2971.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 356 ألف حالة وفاة، فيما بلغت الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين إصابة.