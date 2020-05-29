زوكربيرج: لا ينبغي لشركات التواصل الاجتماعي أن تكون «حكاما للحقيقة»

قال رئيس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، إن شركات التواصل الاجتماعي الكبرى يجب ألا تضع نفسها في موضع حراس الخطاب السياسي عبر الإنترنت، في الوقت الذي يهدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنظيم عمل هذه الشركات.

ويبدو أن هذا الإعلان يشكل تمييزا واضحا بين موقعي فيسبوك وتويتر، بعد أن وضعت الشركة المالكة للموقع الأخير تحذيرا بشأن مصداقية تغريدة لترامب أمس الأول، الأمر الذي تسبب في غضبه.

وصرح زوكربيرج في مقابلة بثتها قناة "سي إن بي سي" الإخبارية اليوم، "لا اعتقد بوجوب أن تكون فيسبوك، أو أي من منصات الإنترنت بشكل عام، حكاما للحقيقة"، واصفا هذا بـ "الاتجاه الخطير".

وذكر البيت الأبيض أن ترامب سيصدر أمرا تنفيذيا في وقت لاحق من اليوم بشأن شركات وسائل التواصل الاجتماعي.