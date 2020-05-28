 حرصا على التباعد.. دومينيك حوراني تطلق أغنية «بس تعا» من داخل المنزل - بوابة الشروق
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حرصا على التباعد.. دومينيك حوراني تطلق أغنية «بس تعا» من داخل المنزل

أ ش أ
نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 6:13 م | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 6:13 م

تستعد المطربة اللبنانية دومينيك حوراني، لإطلاق أغنيتها الجديدة "بس تعا" والتي تدور حول الحجر المنزلي جراء فيروس كورونا المستجد.

وتعد تلك الأغنية هي التعاون الأول لها مع الشاعر فادي أسعد عن موضوع كورونا.

‎وصورت دومينيك حوراني، الأغنية بكاملها من خلال هاتفها المحمول ذاتيًا خلال ثلاثة أيام، حيث حرصت دومينيك أن يتماشى مع مبادئ التباعد الاجتماعي.

وكانت معظم اللقطات التي تظهر في الكليب من داخل منزلها.

و‎الأغنية تأليف فادي أسعد، وتوزيع الموسيقار فادي السيد من جدة، ومونتاج فؤاد السيدش، بإشراف جان متري من بيروت.

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