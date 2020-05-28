ترامب يهدد بإغلاق مواقع مواقع التواصل الاجتماعي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، بعد محاولة «تويتر» فرض رقابة على تغريداته ووصف تدوينتين له بـ«المضللة».

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس: «سأقوم بتوقيع الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي بعد نصف ساعة».

وكان «تويتر» قد وصف تغريدتين للرئيس الأمريكي، خلال الفترة الماضية، بـ«المضللة»، في إحدى التدوينتين يقول ترامب: «لا توجد طريقة (صفر) لأن تكون بطاقات الاقتراع بالبريد أقل من احتيالية إلى حد كبير، سيتم سرقة صناديق البريد، وسيتم تزوير بطاقات الاقتراع، أو على الأقل طباعتها بطريقة غير قانونية وتوقيعها بشكل احتيالي، يرسل حاكم كاليفورنيا بطاقات الاقتراع إلى ملايين الأشخاص، أي شخص».

وفي التاسع من مايو الجاري، أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تأمر بالاقتراع عبر البريد بالنسبة لجميع الناخبين المسجلين لانتخابات نوفمبر الرئاسية كنتيجة لجائحة فيروس كورونا العالمية التي تسجل بها أمريكا أعلى إصابات في العالم متجاوزة مليون و700 ألف حالة إصابة.