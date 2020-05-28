موريتانيا تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني الدكتور سيدي ولد الزحاف، تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ليترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 292 حالة.

وأشار خلال تصريحات لوكالة الأنباء الموريتانية «وما»، مساء اليوم الخميس، إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 حالة، في حين تماثل للشفاء 15 حالة حتى الآن.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، الخميس، إلى أكثر من 5.93 مليون حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 358 ألف حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء أكثر من 2.39 مليون حالة.