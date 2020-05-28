نائب رئيس جامعة طنطا: سيكون لجامعة طنطا السبق في إنشاء مستشفى للعزل

أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول "دور البحث العلمي في مواجهة فيروس كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" شملت كلمتين مهمتين، إحداهما للدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والتي تناول فيها المستجدات عن الكورونا في مصر، وأوصى فيها بعمل "كول سنتر" في جامعة طنطا، وإنشاء مستشفى للعزل. وأشار د. عكاشة إلى أنه سيكون لجامعة طنطا السبق في هذا الشأن.

وأضاف أن الكلمة الثانية كانت للدكتور أحمد شكر (جامعة كندا)، وتحدث فيها عن الدروس المستفادة من كوفيد 19 في مصر وكندا والعالم.

وأوضح د. عكاشة أن الجلسة الثانية بالمؤتمر استهلت بمحاضرة رائعة للبروفيسور مايكل (من جامعة كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية) وتحدث فيها عن الواقيات ثلاثية الأبعاد، وهو تكنيك جديد جدا، مؤكدا أنه سيتم التواصل مع جامعة كنتاكي لإجراء بروتوكول تعاون معها في هذا الشأن.