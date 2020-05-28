محافظ البحيرة: إزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم وحسم لتعديات البناء على أملاك الدولة والأرض الزراعية، ورصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تكثيف تلك الحملات خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية ومنع استغلال البعض للظروف والوضع الراهن والجهود التي تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والضرب بقوة ويد من حديد لردع كل من تسول له نفسه استغلال العطلات والظروف الحالية بالبناء المخالف.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز حوش عيسى والرحمانية، عن إزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية على مساحة إجمالية بلغت 28.460 متر.

وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ 5 قرارات إزالة بالتعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 28350 مترا بحوش عيسى، وإزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 80 مترا بنطاق قرية الكردود في حوش عيسى، وإزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 30 مترا بالرحمانية عبارة عن أعمدة خرسانية.