النيابة تطلب التحريات حول واقعة التنقيب عن الآثار في الإسكندرية

طلبت نيابة أول الرمل في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث حول واقعة التنقيب عن الآثار، خلال ساعات الحظر مساء الثلاثاء، في شارع بن غزالة، المتفرع من شارع مصطفى كامل، شرقي المحافظة.

وتلقت شرطة الإسكندرية، إخطارًا من الأجهزة التنفيذية، بإيقاف أعمال حفر وتنقيب عن الآثار أسفل عقار، وأثرت أعمال الحفر على العقار المجاور، حيث تم وضعه تحت تصرف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لفحص سلامته البنائية.

وتم فرض حراسة أمنية على موقع التنقيب، وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3758 لسنة 2020 إداري بقسم شرطة أول الرمل.