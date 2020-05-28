عميد سياسة القاهرة: معلومات وأبحاث علمية عن كورونا في دوريات محترمة اتضح عدم صحتها

طالب الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بعدم مشاركة الرسائل التي تحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن فيروس كورونا، مضيفا أن هناك معلومات وأبحاث علمية سليمة ومنشورة في دوريات علمية محترمة وتداولها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، واتضح أنها غير صحيحة وغير دقيقة فيما بعد.

وشدد عميد الكلية، في تدوينة على موقع "فيسبوك"، على عدم مشاركة وصفات طبية لعلاج أعراض الفيروس، ذاكرا أن هناك وصفات يكتبها أشخاص هدفهم زيادة المشاركات والإعجاب، مناشدا بعدم مشاركة رسائل تبث الفزع والرعب بين الناس عن حجم انتشار الفيروس.