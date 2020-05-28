الجزائر تسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 8997 إصابة.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار الجزائري»، مساء الخميس، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 630 في البلاد.

ولفتت الوزارة، إلى تسجيل 148 حالة شفاء جديدة من «كوفيد-19»؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت الشفاء إلى 5277.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 356 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين إصابة.