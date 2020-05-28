تموين شمال سيناء: صرف المقررات التموينية بالمحافظة لشهر مايو بنسبة 100%

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، صرف المقررات التموينية لشهر مايو الجاري بنسبة 100%، حيث يبلغ عدد البطاقات التموينية نحو 100 ألف بطاقة يستفيد منها 325 ألفا على مستوى المحافظة.

وقال وكيل وزارة التموين بشمال سيناء فتحي راشد، في بيان اليوم الخميس- إن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت في صرف المقررات التموينية لشهر يونيو المقبل على ١٢٠ بقالا تموينيا من فروع الشركة على مستوى المحافظة.

وأكد راشد، توافر السلع الأساسية والمقررات التموينية وانتظام وصولها إلى مختلف مدن المحافظة، وأن السلع التموينية التي يتم ضخها في مخازن تجارة الجملة للمحافظة بقيمة مالية تتراوح شهريا ما بين 12 و13 مليون جنيه.

ولفت إلى أن العمل منتظم فى جميع المخابز البلدية وعددها نحو 96 مخبزا على مستوى المحافظة تنتج نحو 67 ألف رغيف يوميا .. يتم توزيعها على المستفيدين من البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة لكل مستفيد يوميا .. مشيرا إلى توافر رصيد من الدقيق بما يكفي حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة، وذلك إلى جانب توافر مخزون استراتيجى للسلع المختلفة بما يكفى المحافظة لمدة طويلة.. بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أى نقص.

ومن جانبه .. أكد فتحي محمد حسن مدير إدارة فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بمحافظة شمال سيناء التابعة لوزارة التموين أن جميع الحصص التموينية والسلع الإستراتيجية متوافرة بما يكفى الاستهلاك، كما لا توجد أية مشاكل في الحصص التموينية والسلع الاستهلاكية التي يتم ضخها وصرفها للبقالين التموينيين وتجار الجملة والمواطنين.

وأعلن حسن، أن الشركة هى المنوط بها توزيع الحصص التموينية والسلع الإستراتيجية لجميع مواطني المحافظة، وأن فروع الشركة بشمال سيناء تعمل من خلال 5 فروع رئيسية لتجار الجملة وعدد 13 فرعًا استهلاكيًا لصرف الحصص التموينية والسلع الحرة والتعامل مع المواطنين وتجار الجملة فى المحافظة .