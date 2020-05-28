كرة القدم تعود إلى النمسا عبر بوابة نهائي الكأس

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سارت النمسا على نهج مغاير للبلدان الأخرى وقررت استئناف النشاط الكروي عبر مباراة نهائي الكأس التي تجمع بين ريد بول سالزبورج واوستريا لوستيناو المنافس بالدرجة الثانية، يوم غد الجمعة.

وكان من المقرر إقامة المباراة في الأول من مايو لكنها تأجلت بسبب جائحة كورونا، لتقام غدا الجمعة بدون جمهور.

وجاءت هذه الخطوة قبيل استئناف منافسات الدوري يوم الثلاثاء المقبل بدون جمهور أيضا.

ولجأت دول أخرى لاستئناف مسابقة الدوري قبل الكأس، مثل ألمانيا حيث انطلقت البوندسليجا في منتصف الشهر الجاري فيما يقام نهائي الكأس يوم الرابع من يوليو، أي بعد اسبوع من ختام مسابقة الدوري.

وقال جيسي مارش مدرب سالزبورج "من الغريب بعض الشيء خوض مثل هذه المباراة المهمة مباشرة فور الاستئناف، لكنه أمر مثير ومستعدون لمعركة قوية لأننا نتوقع خصما قويا".

وأضاف "نحن مرشحون للفوز لكن علينا أن نكون على قدر المسؤولية وألا نستهين بلوستيناو".