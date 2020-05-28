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اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الخميس نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسى 2019- 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين، ونسبة 80.50 % للإعدادية المهنية.

وقال سعد إن القيادة السياسية والدولة تولى اهتماً كبيرا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة فى ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته.

وأشار إلى الدعم الذى توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعى فضلا عن التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات.

وطالب قيادات مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمى معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق أعلى النتائج.

وأشار صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن نتيجة الدور الاول للفصل الدراسى الثانى بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 99.80 %، وبلغ عدد الحضور النظامى 60 ألف و499 طالبا وبلغ عدد الناجحين منهم 60 ألف و381 طالبا وعدد الحضور المنازل 1325 ونجح منهم 1296 طالبا من اجمالى المنازل بنسبة نجاح للمنازل بلغت 97.81 %.

وبلغت نسبة إجمالى الحضور للاعدادية العامة 61 ألف و824 طالبا واجمالى عدد الناجحين 61 ألف و677 ناجحا بنسبة نجاح بلغت 99.76 %.

ولفت إلى أن عدد الحضور من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 10 الاف و644 طالبا نجح منهم 8569 طالبا بنسبة نجاح بلغت 80.50 % فضلا عن أن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 100 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 92.5 %.

وأضاف أن النتيجة جارى توزيعها على الادارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.