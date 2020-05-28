رئيس جامعة طنطا يشيد بمشاركة علماء من دول مختلفة بالمؤتمر الدولي الافتراضي

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رحب الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، بالعلماء المشاركين بالمؤتمر الدولي الافتراضي الأول لجامعة طنطا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من دول مختلفة.

وقال في بداية كلمته بالمؤتمر، إنه يستهدف مواجهة فيروس كورنا المستجد بالبحث العلمي وبحث طرق العلاج المضاد وتحديد اللقاحات ومناقشة آثار أزمة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ومستقبل العالم بعد الجائحة.

وأشاد رئيس الجامعة بالإقبال الدولي الكبير على المشاركة في المؤتمر حيث يشارك في الجلسة الافتتاحية 300 من كبار العلماء حول العالم في مجالات الطب والدواء والعلوم الاجتماعية والاقتصادية.

وذكر أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاعت أن تواجه أزمة فيروس كورونا المستجد بحرفية، مؤكدًا أكد الدكتور أهمية دور الجامعة البحثي والمجتمعي للتغلب على أزمة كورونا في ظل الظروف الراهنة.

ويعقد المؤتمر على مدى يومي 27 و28 مايو بعنوان "البحث العلمي ومستقبل المنظومة الصحية والعالم بعد جائحة كورونا ".