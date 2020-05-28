المؤبد لرواندي لدوره في الإبادة العرقية عام 1994

قضت محكمة رواندية، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لرجل رواندي لدوره في الإبادة الجماعية التي شهدتها البلاد عام 1994، وراح ضحيتها أكثر من 800 ألف من أفراد قبيلة التوتسي، وأفراد قبيلة الهوتو المعتدلين الذين حاولوا حمايتهم.

وذكر ألكسيس موسونيرا محامي المدعى عليه لاديسلاس نتاجانزوا أن محكمة منطقة نياروجورو جنوبي البلاد أدانته بتهمة الإبادة الجماعية والإبادة كجريمة ضد الإنسانية والاغتصاب كجريمة ضد الإنسانية.

وحضر النطق بالحكم نتاجانزوا /58 عاما / وهو عمدة سابق وعضو قبيلة الهوتو.

ووفقا لقرار اتهام من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أدين نتاجانزوا بالتحريض على قتل أكثر من 20 ألفا من التوتسي في مذبحة في أبرشية سياهيندا في أبريل 1994.