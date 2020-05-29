الرئيس الموريتاني يدعو في اجتماع افتراضي للأمم المتحدة لإلغاء ديون قارة إفريقيا

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إلغاء ديون قارة أفريقيا كإسهام في تحقيق التنمية.

وأكد الرئيس الموريتاني - في خطاب ألقاه في اجتماع افتراض للأمم المتحدة حول سبل التمويل المتاحة لمواجهة جائحة كورونا اليوم الخميس - ضرورة الإلغاء التام والفوري للمديونية لمواجهة المضاعفات الكارثية لأزمة كورونا؛ إسهاما في تمويل أهداف التنمية المستدامة.

واعتبر أن الجهود التي قام بها شركاء إفريقيا في التنمية ظلت دون المستوى الذي يتطلبه رفع التحديات الجسيمة التي تواجهها، مرحبا بقرار مجموعة العشرين حول المديونية.