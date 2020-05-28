جاريث تايلور يواصل مهمته في مانشستر سيتي من بوابة تدريب «السيدات»

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي صباح اليوم الخميس تعيين جاريث تايلور، مديرًا فنيًا لفريق السيدات بالنادي.

وذكر مانشستر سيتي في بيان رسمي :"يسر النادي أن يعلن أن جاريث تايلور قد وافق على صفقة مدتها ثلاث سنوات ليصبح المدرب الرئيسي الجديد لفريق السيدات بمانشستر سيتي".

وقاد تايلور البالغ من العمر 47 عامًا فريق مانشستر سيتي (رجال) تحت 18 عامًا خلال المواسم الثلاثة الماضية، بعد أن أشرف سابقًا على الفريق تحت 16 عامًا.

وسيخلف تايلور نيك كوشينج، الذي بدأ أيضًا مسيرته التدريبية في أكاديمية مانشستر سيتي قبل أن يقضي ست سنوات محملة بالبطولات مع سيدات مانشستر سيتي قبل انتقاله مؤخرًا إلى نيويورك.

وخلال مسيرة جاريث تايلور في الملاعب، فقد خاض المهاجم الويلزي الدولي السابق نحو 650 مباراة في جميع المسابقات، منهم 55 لقاء مع مانشستر سيتي بين عامي 1998 و2001.

وقال اللاعب المعتزل منذ عام 2011 :"لقد كنت محظوظًا جدًا لأنني عملت مع بعض الأشخاص الرائعين داخل مانشستر سيتي وأكاديمية النادي حتى الآن، لكنني أستمتع تمامًا بدوري الجديد وسأقدم كل ما لدي لمواصلة فريق السيدات نجاحه ونموه".