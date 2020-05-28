قال أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المواطن المصري عليه أن يتعايش مع فيروس كورونا، كأنه إنفلونزا عادية، لافتًا إلى استمرار التعايش مع الفيروس حتى الوصول إلى علاج نهائي له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن المحافظة تتعايش مع فيروس «كوفيد - 19» الآن بنسبة معينة، متابعًا: «تنفيذ الإجراءات الخاصة بارتداء الكمامة في المؤسسات الحكومية والمواصلات سيجعلنا نتعايش غصب عننا لأننا لا نمتلك بديلًا آخر»، وفقًا لتعبيره.

ولفت إلى أنه عقد اجتماعًا مع المعنيين بالصحة من مديري المستشفيات ومديري الصحة ونواب البرلمان، من أجل بحث المشاكل الحقيقية التي تصل عبر النواب وشكاوى المواطنين، مؤكدًا أن الأغلبية العظمى من المواطنين تستوعب المجهود المبذول، وما تقوم به الدولة في ظل الأزمة.

وأكد محافظ أسوان أن جميع الإمكانيات والأسِرة اللازمة؛ لمواجهة فيروس كورونا متوافرة داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن أغلبية المثقفين والمتعلمين لا يحبذون الحجز في المستشفى، وإنما الحصول على العلاج المنزلي والرعاية المنزلية، مع اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، تسجيل 1172 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد، و29 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 20 ألفًا و793 في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 6019 حالة، من ضمنهم 5359 متعافيًا.