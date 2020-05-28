انتخاب قائد سابق بالحرس الثورى رئيسا للبرلمان الإيرانى

ذكر التلفزيون الإيرانى الرسمى أن النواب الإيرانيين انتخبوا أمس، القائد السابق للقوات الجوية بالحرس الثورى محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الذى يهيمن عليه المحافظون، وذلك لمدة عام. وقال التلفزيون إن 230 نائبا من أصل 264 صوتوا لصالح قاليباف،‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬الذى أكسبه سجله كمقاتل فى حرب الثمانى سنوات مع العراق فى الثمانينيات وقائد للشرطة الوطنية حظوة لدى المرشد الأعلى على خامنئى، وعزز فرصه فى أن يصبح رئيسا للبرلمان، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

ولم يحالف قاليباف، الذى سبق له تولى رئاسة بلدية طهران، الحظ فى الفوز فى سباقين لانتخابات الرئاسة وأجبر على التخلى عن الترشح لثالث تجنبا لتفتيت أصوات المحافظين. وأحيا طموحاته السياسية بالترشح لرئاسة البرلمان.

بشكل منفصل، ذكر التلفزيون الرسمى أيضا أن خامنئى عين رئيس البرلمان السابق على لاريجانى مستشارا له وعضوا فى مجمع تشخيص مصلحة النظام، الهيئة المعنية بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

ويتعين أن يوافق مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة رقابية محافظة، على جميع المرشحين للانتخابات فى إيران بما فى ذلك الانتخابات البرلمانية.

وكان المجلس قد رفض مشاركة آلاف المرشحين من المعتدلين والمحافظين البارزين فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 21 فبراير تاركا للناخبين الاختيار فى الغالب بين مرشحين من غلاة المحافظين والمحافظين المغمورين الذين يدينون بالولاء لخامنئى.