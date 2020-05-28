فرنسا تحذر: «سورنة» النزاع فى ليبيا خطر على الأمن الأوروبى

أبدى وزير الخارجية الفرنسى جان ــ إيف لودريان، أمس الأول، أسفه لـ«سَوْرَنة» النزاع فى ليبيا حيث انخرطت روسيا وتركيا فى الحرب الأهلية الدائرة فى هذا البلد، داعيا طرفى النزاع للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال لودريان أمام لجنة الشئون الخارجية والدفاع فى مجلس الشيوخ الفرنسى إن «الأزمة تزداد سوءا لأننا ــ وأنا لست خائفا من استخدام الكلمة ــ أمام سورنة لليبيا».

وأضاف لودريان أن «حكومة الوفاق مدعومة من تركيا التى تجلب إلى الأراضى الليبية مقاتلين سوريين بأعداد كبيرة، بآلاف عدة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع: «من جهة أخرى، جهة (قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة) حفتر، (الأمر نفسه يحصل ولكن) بدرجة أقل، لأن عدد القوات أقل، هناك روسيا التى تجلب بدورها مقاتلين سوريين لدعم معسكر حفتر»، على حد قوله.

وفى مطلع مايو الحالى أكد تقرير أممى وجود مرتزقة فى ليبيا تابعين لمجموعة فاجنر المعروفة بقربها من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. وبحسب حكومة الوفاق فإن مئات من العناصر التابعين لهذه المجموعة الأمنية موجودون حاليا فى ليبيا.

وأتى تصريح لودريان غداة إعلان القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا أن روسيا أرسلت إلى ليبيا أخيرا مقاتلات لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب حفتر، فى اتهام لم تعلق عليه موسكو حتى اليوم.

وشدد الوزير الفرنسى على خطورة الوضع فى ليبيا الواقعة قبالة السواحل الجنوبية لأوروبا. وقال: «لا يمكننا أن نتصور نزاعا من هذا النوع: سورنة على بُعد 200 كلم من السواحل الأوروبية»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يهدد «أمننا وأمن الجيران، بمن فيهم تونس والجزائر».

وطالب لودريان طرفى النزاع الدائر فى ليبيا باحترام اتفاق برلين المبرم فى يناير والذى ينص على العودة إلى وقف لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

وقال وزير الخارجية الفرنسى: «يكفى تنفيذه (الاتفاق)، ومن ثم احترام حظر (الأسلحة المفروض على ليبيا)، وبعدها انسحاب القوات الأجنبية من هذا البلد، لافتا إلى أنه سيبحث الوضع فى ليبيا مع نظيره الإيطالى الأسبوع المقبل فى إيطاليا.