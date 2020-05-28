 البرلمان الصيني يقر قانون الأمن القومي لهونج كونج رغم إثارته الجدل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرلمان الصيني يقر قانون الأمن القومي لهونج كونج رغم إثارته الجدل

د ب أ
نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 12:09 م | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 12:09 م

أقر البرلمان الصيني اليوم الخميس قانونا مثيرا للجدل للأمن القومي لهونج كونج.

تسبب القانون في تجدد الاحتجاجات في هونج كونج، وأثار انتقادات من جانب الولايات المتحدة التي قالت إن التحرك الصيني سيؤثر على مكانة هونج كونج كمركز مالي عالمي.

ويتجاوز القانون الهيئة التشريعية الداخلية بهونج كونج ويعاقب أفعالا يُنظر إليها على أنها تهدد الأمن القومي، كما أنه يقوض السلطة في المنطقة الصينية شبه المستقلة.

وأفادت وسائل إعلام حكومية صينية بأنه تم تمرير القانون اليوم في ختام الدورة السنوية لمجلس الشعب الصينى. ويعد المجلس هيئة شرفية إلى حد كبير في الدولة ذات الحزب الواحد.

ويتم اتخاذ القرارات السياسية من جانب أعلى مستويات الحزب الشيوعي الحاكم.

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