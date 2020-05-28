 فيديو.. محتجون يقتحمون سيارات الشرطة في لوس أنجلوس - بوابة الشروق
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فيديو.. محتجون يقتحمون سيارات الشرطة في لوس أنجلوس

هديل هلال
نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 10:35 م | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 10:35 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد قطع متظاهرين حركة المرور في أحد الطرق السريعة وسط لوس أنجلوس، حيث هاجموا سيارات الشرطة وحطموا زجاجها؛ احتجاجًا على مقتل رجل أسود على يد شرطي أبيض في مدينة منيابوليس الأمريكية.

ورفع المتظاهرون صور الرجل الأسود، جورج فلويد، الذي تُوفي تحت قدم أحد رجال الشرطة الأمريكيين، حيث تم اعتقال الرجل بسبب شيك مزور بقيمة 20 دولارًا.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شرطي يجثم بركبته فوق رقبة الضحية لمدة ست دقائق، في الوقت الذي يستغيث الأخير متوسلًا: «لا أستطيع التنفس»، قبل أن يفقد وعيه وتنقله سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث قضى نحبه.

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