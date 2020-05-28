الكويت تعلن خطة من 5 مراحل للتعامل مع فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح، مساء اليوم الخميس، عن خطة من خمس مراحل للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تستغرق كل مرحلة ثلاثة أسابيع، موضحًا أنها تتدرج من الأشد إلى الأقل تشددًا وصولًا إلى الحياة الطبيعية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، تضمنت المرحلة الأولى من الخطة، والتي ستطبق يوم 31 مايو، فتح الأنشطة التالية:

-المساجد ودور العبادة بعد تجهيزها وفق الاشتراطات الصحية

-الأنشطة الصناعية

-الخدمات العامة كالصيانة وخدمات الشحن، والغاز، ومصبغة غسيل الملابس

-خدمات التوصيل إلى المنازل

-المطاعم والمقاهي (خدمة الشراء من السيارة)

-الشركات المزودة للاتصالات والإنترنت

-التجزئة الغذائية (الجمعيات، والبقالات، والتموين)

-النقل الجماعي الخاص بالمؤسسات والشركات

-محطات الوقود وخدماتها

-المستشفيات والعيادات الخاصة

وتضمنت المرحلة الثانية من خطة العودة:

- مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص (أقل من 30 )

-الإنشاءات والبناء

-المالي والمصرفي

-المجمعات التجارية (من 10 صباحًا إلى 6 مساء)

-محلات التجزئة

-المطاعم والمقاهي (استلام الطلب دون الجلوس)

- الحدائق والمنتزهات العامة

وتضمنت المرحلة الثالثة لخطة العودة السماح بالأنشطة التالية:

-مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص (أقل من 50%)

-زیارات دور الرعاية الاجتماعية

-الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية

-سيارات الأجرة (السماح تراكب واحد فقط)

-المساجد (صلاة الجمعة مع الاشتراطات)

وتضمنت المرحلة الرابعة السماح بالأنشطة التالية مع تطبيق الشروط الصحية حسب إرشادات وزارة الصحة للمرحلة المذكورة:

-مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص (أكثر من 50%)

-المطاعم والمقاهي (مع التباعد)

-النقل العام (مع التباعد)

وتضمنت المرحلة الخامسة والأخيرة:

-مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص (أكثر من 50%)

-المناسبات والتجمعات العائلية والاجتماعية

-حفلات الزفاف والتخرج والمناسبات بكل أنواعها

-الأندية الرياضية والصحية

-الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الثقافية والدورات التدريبية

-محلات العناية الشخصية (الصالونات والحلاقة والمنتجعات الصحية) العامة والخاصة

-الملاعب والساحات الرياضية

-دور السينما والمسارح