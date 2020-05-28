المغرب يسجل 42 إصابة بفيروس كورونا و217 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 7643 إصابة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الخميس، أشارت «الصحة المغربية» إلى عدم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 202 في البلاد.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 217 حالة شفاء جديدة من «كوفيد-19»؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت الشفاء إلى 5159.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 356 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين إصابة.