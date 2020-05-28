أحياء الإسكندرية تواصل مواجهة ظاهرة البناء المخالف

واصلت أحياء محافظة الإسكندرية مواجهة ظاهرة البناء المخالف بكافة أشكاله، حيث شنت الأجهزة حملة بتواجد القيادات الأمنية، تحت قيادة اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، وبالتنسيق مع حي ثان المنتزه بإشراف الدكتور ياسر الجندي.

وذكر حي المنتزة ثان - في بيان اليوم الخميس - أنه جرى تنفيذ قرارات الإزالة أرقام 105، 106، 128، 311، 312 لسنة 2019، والقرارات 122، 187، 188 لسنة 2020، الصادرة ضد العقار الكائن رابع عقار بعد التكية بشارع العشري من شارع مصطفى كامل الرحامنة والمكون من طابق أرضي وستة طوابق علوية "هيكل خرساني ومبانٍ"، وذلك بتكسير وإزالة الطوابق من الأول حتى السادس علوي "هيكل خرساني ومبانٍ"، وإزالة الطابق الأرضي حتى سطح الأرض.

وتتفيذا لتعليمات القيادة السياسية للتصدي ومحاربة البناء المخالف، قامت رئيس حى غرب المهندسة ابتسام الشافعى والإدارات المختصة بتنفيذ إزالة حوائط بالدور الثاني علوي بشارع ابن سهلان وناصية شارع الرشيد رضا بمسطح 50 م2 بدائرة الحي وتم الهدد بعمال ومعدات الحى لإزالة الاعمال المخالفة وفقا للقانون.

وكان محافظ الإسكندرية محمد الشريف أعلن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات، ورصد - على مدار الساعة - أي أعمال مخالفة، وذلك اتساقا مع توجيهات مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى.