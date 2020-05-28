رئيس الوزراء الصيني: القانون الجديد يهدف لضمان استقرار هونج كونج

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج اليوم الخميس إن القانون الجديد المتعلق بالأمن القومي في هونج كونج يهدف إلى تأمين "الاستقرار والازدهار على المدى الطويل" في المدينة.

وقال لي في مؤتمر صحفي عقب ختام الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن القانون المثير للجدل، الذي يستهدف التصدي للتخريب والانفصالية والإرهاب في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي "مصمم من أجل التنفيذ المستقر لسياسة /دولة واحدة ونظامان/".

وتنص سياسة "دولة واحدة ونظامان"، التي توصلت إليها الصين وبريطانيا في عام 1997، على أن تحتفظ المستعمرة البريطانية السابقة هونج كونج بدرجة معينة من الحكم الذاتي عن البر الرئيسي الصيني حتى عام 2047.

يقول المنتقدون إنه من خلال تخطي المجلس التشريعي لهونج كونج من خلال قانون الأمن القومي الذي مرره المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم، فإن بكين تلغي ما تنص عليه تلك السياسة.