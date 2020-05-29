 الرئيس الأمريكي: حزنت جدا لما حدث لجورج فلويد الذي قتل في منيابوليس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الأمريكي: حزنت جدا لما حدث لجورج فلويد الذي قتل في منيابوليس

حسام عماد
نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 11:39 م | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 11:39 م

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حزنه الشديد لما حدث لجورج فلويد، الأمريكي ذو الأصول الأفريقية، الذي قتل في مدينة منيابوليس في ولاية مينيسوتا شمال الولايات المتحدة الأمريكية على يد أحد الضباط.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، مساء الخميس: «حزنت كثيرا لما حدث لجورج فلويد الذي قتل في منيابوليس».

تُوفي جورج فلويد، تحت قدم أحد رجال الشرطة الأمريكيين، حيث تم اعتقال الرجل بسبب شيك مزور بقيمة 20 دولارًا.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شرطي يجثم بركبته فوق رقبة الضحية لمدة ست دقائق، في الوقت الذي يستغيث الأخير متوسلًا: «لا أستطيع التنفس»، قبل أن يفقد وعيه وتنقله سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث قضى نحبه.

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