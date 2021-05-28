 موسيماني: تركيزنا في دوري الأبطال ولا نفكر في الزمالك حاليا - بوابة الشروق
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موسيماني: تركيزنا في دوري الأبطال ولا نفكر في الزمالك حاليا

محمد الهادي
نشر في: الجمعة 28 مايو 2021 - 9:58 م | آخر تحديث: الجمعة 28 مايو 2021 - 9:58 م

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أنه لا يفكر في منافسة الزمالك بالدوري خلال الوقت.

وقال موسيماني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الفوز بكأس السوبر: "علينا أن نفكر في دوري الأبطال، والزمالك ليس جزء من هذه البطولة".

وأضاف :"كنا في كأس السوبر، والزمالك أيضًا ليس جزء منها، وعندما نعود علينا أن نلعب من أجل الفوز في الكأس الذي حققناه الموسم الماضي".

وتابع :"بعد السوبر هناك الترجي الذي يعد من الفرق الجيدة، وبعد ذلك سوف نبدأ في التفكير بالمنافسة مع الزمالك".

وتوج الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بعد الفوز عليه بهدفين دون رد.


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