رئيس غرفة صناعة الدواء: الصين اختارت مصر لتصنيع لقاح كورونا لهذا السبب

قال الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن فيروس كورونا غير فكر صناعة الدواء في العالم.



وأضاف «العزبي»، خلال حواره ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر فضائية «سي بي سي العربية»، أن لقاح الكورونا "فاكسين"، أصبح موضع اهتمام كل العالم، وتجربة مصر مع جائحة كوفيد-19، أظهرت مدى قوة قطاع الدواء المصري، ومدى الثقة دواؤه واستجابته لاحتياجات المريض.



وأوضح رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن نتيجة تلك الثقة، أصبحت الشركات العالمية التي وصلت إلى مصل أو لقاح لكورونا؛ تبحث عن مصانع لإنتاج الدواء؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية؛ نظرا لاحتياج العالم من لقاح "فاكسين".



وأشار إلى أن الشركات الصينية، اختارت مصر لتكون إحدى الدول التي تصنع هذا اللقاح معها، نتيجة الثقة العالمية التي حصلت عليها، وتسلمت القاهرة 1400 لتر من المادة الخام؛ لتصنيع المصل، ويتم تخفيفهم وتعبئتهم كمرحلة أولى.



وأكد أن هناك خبراء صينيين بمصر؛ للبدء في صناعة المادة الخام للقاح «فاكسين»، ومن ثم ستنتج المادة الخام محليا، مشيرا إلى أن البنية التحتية حاصلة على شهادات الجودة العالمية، وموافقة من منظمة الصحة العالمية للتأكد من قدرة هيئة المصل واللقاح لدينا على تصنيع هذا الدواء.



واختتم: «رغم حجم المصانع بدولتي الصين والهند، إلا أنهم استوردوا دواء مصنوع بمصر، وهذا نتيجة لثقة المسؤول بالدولتين، في صناعة الدواء المصرية، ذات المستوى العالمي، والتي تطبق جميع الإرشادات والإجراءات العالمية»

