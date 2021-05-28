وكالة الأدوية الأوروبية تصرح باستخدام لقاح فايزر للأطفال بين 12 و16 عاما

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، التصريح باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تنتجه شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية للأطفال ما بين عمر 12 و16 عاما.

وأفادت النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو" عبر موقعها الإلكتروني، بأنه من المتوقع أن تعتمد المفوضية الأوروبية قرار الوكالة في وقت لاحق من اليوم، مشيرة إلى ارتباط المفوضية بثلاثة عقود للحصول على لقاح "فايزر/بيونتك" كان آخرها هذا الشهر لتقديم 8ر1 مليار جرعة خلال عام 2023.

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الشهر، السماح باستخدام ذلك اللقاح لنفس الفئة العمرية، ومن المنتظر أن تقدم شركة "موديرنا" الأمريكية طلبا للحصول على موافقة باستخدام لقاحها لصغار السن.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الإيطالية بدء تطعيم كل من يزيد عمره عن 16 عامًا، اعتبارًا من 3 يونيو المقبل، وسط استعداد لمد تلك الحملة لمن هم بين 12 و15 عامًا.

ولفتت "بوليتيكو" إلى أن الأخبار بشأن سعي الدول الغنية لتطعيم صغار السن ضد فيروس "كورونا" قبل أن تتمكن الدول الأقل دخلا من تطعيم الكثير من العاملين بقطاع الصحة والأشخاص الأكثر عرضة أثارت غضب المنظمات الصحية حول العالم، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، والتي اعتبر مديرها، تيدروس أدهانوم جبريسوس، أن ذلك التفاوت يمثل "كارثة أخلاقية".

وردًا على تلك الانتقادات، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، هذا الأسبوع، إن تطعيم الأطفال ضد "كوفيد-19" هو قرار علمي وليس قرارًا سياسيًا.