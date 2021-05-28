خيمس رودريجيز خارج حسابات كولومبيا في كوبا أمريكا

بات على المنتخب الكولومبي، أن يشارك في بطولة كوبا أمريكا، دون نجمه وصانع ألعابه خيمس رودريجيز، وذلك رغم تأكيدات الأخير بأنه يعمل بجد ليكون جاهزا.

وظهر رودريجيز في بطولة كأس العالم 2014 مع المنتخب الكولومبي، حيث فاز بلقب الحذاء الذهبي بتسجيله ستة أهداف، ومنها هدفه الرائع في شباك أوروجواي في دور الستة عشر، فيما وصل منتخب بلاده حتى دور الثمانية.

وبفضل أدائه الرائع في البرازيل، انتقل خيمس إلى ريال مدريد الإسباني، لكنه عانى من الإصابات منذ ذلك الحين مع الريال وبايرن ميونخ الالماني وإيفرتون الإنجليزي، قبل أن تتلقى أماله في المشاركة مع المنتخب الكولومبي ضربة قاصمة.

وغاب رودريجيز ( 29 عاما) عن نهاية موسم فريقه إيفرتون بسبب إصابة في ربلة الساق أوقفت عدد مشاركاته مع الفريق هذا الموسم إلى 26 مباراة في كل البطولات، وذلك رغم أن النجم الكولومبي لعب 2045 دقيقة في موسم 2020 / 2021، وهو أكبر عدد من الدقائق له في المواسم الأربع التي جاءت عقب انتقاله إلى موناكو الفرنسي مطلع موسم 2013 / 2014.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون، قد أكد في تصريحات قبل المواجهة الأخيرة للفريق في الدوري والتي خسرها أمام مانشستر سيتي، أن خيمس قد عاد إلى كولومبيا للانتظام في معسكر منتخب بلاده استعدادا لمواجهتي الأرجنتين وبيرو في تصفيات كأس العالم 2022، ومنافسات كوبا أمريكا.

ورغم ذلك فإن المنتخب الكولومبي أعلن اليوم الجمعة، عن استبعاد خيمس من قائمة الفريق المشارك في البطولة.

وجاء في بيان صادر عن الجهاز الفني للمنتخب الكولومبي، استبعاد اللاعب من حسابات الفريق أمام كل من بيرو والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 وكذلك منافسات بطولة كوبا أمريكا.

وأضاف البيان أن خيمس، الذي سجل ستة أهداف وصنع ثماني تمريرات حاسمة لزملائه في موسم 2020 / 2021، لم يكن في المستوى الأمثل للمشاركة في البطولة.

ورغم ذلك فإن القرار لاقى استغرابا وخيبة أمل من جانب خيمس، الذي أكد أنه كان يركز بشكل كبير على أن يكون جاهزا للمشاركة في البطولة.

وفي بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "بشكل مفاجئ تلقيت بيان الجهاز الفني الذي أكد أنه لا يعتمد علي ويتمنى لي التعافي، وهو الأمر الذي عملت عليه بجد وضحيت بالكثير من أجله".

وأضاف: "ما سبق تسبب لي في خيبة أمل كبيرة، لأن اللعب للمنتخب الوطني يعني لي الكثير، عدم ثقة الجهاز الفني يسبب لي ألما شديدا".

وستواجه كولومبيا كل من بيرو والأرجنتين في الثالث و الثامن من يونيو المقبل، قبل أن تستهل مشوارها في كوبا أمريكا بمواجهة الإكوادور في 14 من الشهر ذاته.