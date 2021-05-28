وزيرة الثقافة: خطوات جديدة لعودة دعم الأفلام السينمائية بالمركز القومي للسينما

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ناقشت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مع السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما سبل كيفية إعادة الدعم مرة أخري للأفلام السينمائية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة إيناس عبد الدايم برؤساء قطاعات الوزارة المختلفة لمناقشة خطة عمل الوزارة في المرحلة المقبلة.

وتقدم الباسوسي للوزيرة بمقترح إعادة دعم المركز القومي للسينما للأفلام السينمائية مرة أخرى لكن بمنظور جديد، يتماشي مع الأهداف الاقتصادية للدولة من خلال مفاهيم وزارة الثقافة لزيادة المشاركة الشبابية في صناعة أفلام هادفه تضيف للتراث السينمائي المصرى.

وأضاف الباسوسي أنه تم عرض الأمر بالفعل علي مسئولي ملف الدعم بوزارة المالية للتنسيق للبدء في الخطوات الأولية لتنفيذ المشروع بالسنة المالية الجديدة.

ومن جانبها أكدت الوزيرة أهمية دور المركز القومى للسينما في إعادة تقديم الدعم مرة أخرى للأفلام السينمائية، وذلك من أجل تقديم محتوي هادف ذو قيمة يتوافق مع معايير المجتمع، ولمعالجة الآثار السلبية التي سببتها بعض الأفلام التي أساءت للسينما المصرية.

وأكدت ضرورة دعم شباب السينمائيين لصناعة أفلام قادرة على المنافسة وتزيد من الوعي الإيجابي للمجتمع.

جدير بالذكر أن المركز القومى للسينما قدم دعم لعدد من الأفلام التي حصلت على جوائز دولية، مثل «فتاة المصنع» و«هرج ومرج» و«فيلا 69».