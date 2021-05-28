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روسيا: فوز بشار الأسد في الانتخابات يجسد التغيير للأفضل واستعادة الدولة

بشار الأسد
بشار الأسد
أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 مايو 2021 - 10:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 مايو 2021 - 10:08 ص

قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، اليوم الجمعة، إن هناك حقيقة وهي أن الرئيس السوري الحالي بشار الأسد فاز في الانتخابات وهو بالنسبة للسوريين تجسيد للتغيير إلى الأفضل واستعادة الدولة وإنهاء الأعمال العدائية في معظم أنحاء البلاد.

وأوضح كوساتشوف ،وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة، أن المراقبون من مجلس الإتحاد الروسي على الانتخابات السورية، أشاروا إلى الهدوء وعدم انتهاك قواعد الحملة الانتخابية والإقبال الكبير بالانتخابات حيث كانت نسبة المشاركة عالية من 76-78% أي أن أكثر من 14 مليون شخص ذهبوا إلى الصناديق".

وأضاف أن "هناك حقيقة أخرى وهي أن الرئيس السوري الحالي بشار الأسد فاز في الانتخابات وهو بالنسبة للسوريين تجسيد للتغيير إلى الأفضل واستعادة الدولة وإنهاء الأعمال العدائية في معظم أنحاء البلاد".

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