تشييع جنازة رجل الأعمال أحمد بهجت من مسجد المشير طنطاوي

شيعت جنازة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، عقب صلاة الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي، وحرص عدد كبير من رجال الأعمال على حضور جنازة الراحل.

وسيقام العزاء يوم الأحد القادم في ساحة صلاة العيد بدريم لاند بعد صلاة المغرب، وفقا لما أعلنته أسرة الراحل عبر فيسبوك.

وكان أحمد بهجت قد توفى يوم الجمعة الماضية، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد وعكة صحية تعرض لها، وتم نقله على إثرها للعلاج في أمريكا، حسبما أعلنت ابنته عبر فيسبوك.

ويعد أحمد بهجت من أبرز رجال الأعمال المصريين خلال العقود الماضية، فبعد حصوله على الدكتوراه من أمريكا، عاد لمصر وأسس عدة شركات في الأجهزة الالكترونية والاستثمارات العقارية كما أسس مدينة للألعاب والملاهي.