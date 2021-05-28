وزراء خارجية 4 دول أوروبية يزورون الصين

أعلنت الصين اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية البولندي "زبيجنيو راو" ووزير الخارجية الصربي "نيكولا سيلاكوفيتش" ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي "سيمون كوفيني" ووزير الخارجية والتجارة المجري "بيتر سيارتو" سيزورون الصين خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، في تصريح اليوم الجمعة، إن الوزراء الأربعة يجرون هذه الزيارة بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الزيارة تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، والتعاون الإقليمي، والعلاقات الصينية الأوروبية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق آخر، أضاف جيان أن رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" سيحضر قمة سول 2021 للشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030 (بي 4 جي)، عبر رابط الفيديو، يوم الأحد المقبل.