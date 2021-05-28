تراجع الفائض التجاري للسويد خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي الصادرة اليوم الخميس تراجع الفائض التجاري للسويد خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجع الفائض التجاري خلال الشهر الماضي إلى 8ر1 مليار كورون سويدي مقابل 4ر5 مليار كورون خلال الشهر نفسه من العام الماضي. كان الفائض التجاري خلال آذار/مارس الماضي 9ر2 مليار كورون.

في الوقت نفسه، زادت صادرات السويد خلال الشهر الماضي بنسبة 23% سنويا، في حين زادت الواردات بنسبة 28% سنويا.

وبلغ الفائض التجاري للسويد مع الدول من خارج الاتحاد الأوروبي 4ر20 مليار كورون خلال نيسان/أبريل الماضي، في حين سجلت السويد عجزا تجاريا مع دول الاتحاد الأوروبي قدره 6ر18 مليار كورون.

وتراجع الفائض التجاري للسويد خلال نيسان/أبريل الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 900 مليون كورون مقابل 5ر1 مليار كورون خلال آذار/مارس الماضي. وكان الفائض في شباط/فبراير الماضي 1ر2 مليار كورون.