سفير المجر: قناة السويس نقطة الانطلاق نحو تطوير علاقاتنا مع مصر

أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع على أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية متفردة في المجتمع الملاحي وتعد المرفق الملاحي الأهم لخدمة حركة التجارة العالمية وهو ما أثبته الاهتمام العالمي بمتابعة أزمة جنوح سفينة الحاويات العملاقة "EVER GIVEN" التي نجحت الهيئة في إدارتها.

وأشار رئيس الهيئة - خلال لقائه مع السفير المجري اليوم الجمعة إلى عزم الهيئة استكمال استراتيجية التطوير الطموحة التي تنتهجها للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة بتطوير قدراتها وإمكانياتها بشكل مستمر، مؤكدا أن قناة السويس الجديدة تعد أحد أهم الركائز الرئيسية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس وتحويل محيطها إلى منطقة اقتصادية عالمية تتمتع بكافة مقومات الجذب الاستثماري، بامتلاك العديد من المقومات الهامة منها ستة موانئ واعدة والعديد من المناطق الصناعية واللوجستية.

من جانبه، أبدى السفير المجري بالقاهرة أندراس أيمر سعادته بتواجده في هيئة قناة السويس، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعد هي الزيارة الأولى له منذ عمله سفيراً لدولة المجر في القاهرة.

وكشف السفير المجري عن رغبته في توطيد العلاقات بين المجر ومصر في كافة المجالات، على أن تكون قناة السويس هي نقطة الانطلاق نحو تطوير العلاقات الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في منطقة القناة.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السفير تقديراً وتعبيراً عن عمق العلاقات، ثم دعاه للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.