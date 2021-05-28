 قومى المرأة بسوهاج يستهدف 32 ألف مواطن فى حملة للتوعية بأهمية التطعيم بلقاح كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قومى المرأة بسوهاج يستهدف 32 ألف مواطن فى حملة للتوعية بأهمية التطعيم بلقاح كورونا

محمد عبد المجيد:
نشر في: الجمعة 28 مايو 2021 - 3:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 مايو 2021 - 3:30 ص

اختتم اليوم، فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، حملة طرق الأبواب التى نظمها لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح خاصة كبار السن، ومساعدتهن فى تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع الوزارة، من خلال الخط المختصر 15115، أو فرع المجلس، على مدار 3 أيام.

وقالت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، إن الحملة استهدفت خلال الثلاث أيام 20 ألف و592 سيدة، و12 ألف و40 رجل، بإجمالى 32 ألف و632 مستهدف بقرى مراكز أخميم والمنشاة، ساقلته، جهينة، دار السلام، و7750 زيارة منزلية.

وأشارت الدكتورة منى حنا نائب مقرر فرع المجلس، إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من الفيروس، لحماية أنفسهن وأسرهن وتعريفهن بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية لمواجهة الجائحة، وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.

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