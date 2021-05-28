روى محمد الحسيني، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تفاصيل ما قال إنها إصابة "حماه" بمرض الفطر الأسود.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز على شاشة "النهار"، مساء الجمعة، إن حماه يبلغ من العمر 47 عامًا، واحتجز في المستشفى مصابًا بفيروس كورونا منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وأضاف أنه منذ 20 رمضان أصيب بـ"ورم" في عينه، وأن طبيب رمد (لم يذكر اسمه) طلب أشعة مقطعية وتم تشخيص الحالة على أنها إصابة شرخ، موضحًا أن "الورم" أخذ في التزايد لحين فقد "حماه" البصر.

وأشار إلى أن الحالة ازدادت سوءًا فنقله إلى مستشفى طوارئ المنصورة، وهناك تم تشخيص الحالة على أنها فطر أسود، موضحًا أن لم يجد مكانًا في غرفة العناية المركزة فاضطر لنقل الحالة إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وانتقد "الحسيني" ما وصفها بـ"سوء الخدمة" في المستشفى قائلًا: "الحالة اتشخصت على إنها فطر أسود.. والدكتور اتعامل معانا بشكل سيئ كأننا داخلين بيت أبـ***.. المستشفى قعدتني في أوضة سيئة والقطط كانت بتدخل لغاية عندنا في الأوضة، والحالة سيئة للغاية ونسبة الأكسجين تقل".

يُشار إلى أن هناك سيدة من محافظة الفيوم تدعى أميرة منير أعلنت إصابة والدتها بمرض الفطر الأسود، وذلك بعد مرور أيام قليلة على تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، وقالت إن طبيبًا مختصًا شخّص إصابة والدتها بالفطر الأسود وأجريت عملية لإزالة الفطر الأسود من التجويف الأنفي، وتنظيف حول المنطقة، لكنها فقدت الرؤية بعينها اليسرى.

وارتبط الحديث أيضًا عن هذه المرض في أعقاب وفاة الفنان الشهير سمير غانم، والذي تحدث شقيقه عن أنه توفي متأثرًا بمرض الفطر الأسود في أعقاب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، غير أن تصريحات متوالية من مسؤولين بوزارة الصحة وكذا أطباء متخصصين حملت رسائل طمأنة بأن هذا المرض غير منتشر في مصر ولا يرتبط بشكل مباشر بالإصابة بكورونا.