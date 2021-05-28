الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية بمحافظات الدقهلية والفيوم والمنيا

قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بعدة قرى بنطاق محافظات ( الدقهلية– الفيوم- المنيا)، في اطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان؛ وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



ويأتي ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، وتعظيما لمبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.