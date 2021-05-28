تنظم دار أوبرا سيد درويش بالإسكندرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، الخميس المقبل، حفلا غنائيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد ومشاركة نجوم الفرقة.



ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من روائع ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدى، ويبدأ الفاصل الأول بموسيقى بوابة الحلوانى، ثم تشدو الفنانة شمس إبراهيم بأغنيات معلش النوبة ده، وحدى قاعدة فى البيت، الطير المسافر، ثم يقدم الفنان محمد الخولى أغنيتى الهوى هوايا، وحاول تفتكرنى، وفي الفاصل الثانى من الحفل تقدم الفنانة شروق شريف أغنيات أنا باستناك، وحكايتى مع الزمان، وخليك هنا خليك، ويختتم الحفل الفنان ياسر سليمان بأغنيات طاير يا هوى، ومتى أشوفك، وعدوية.



يذكر أن الموسيقار بليغ حمدى والذى لقب "بملك الموسيقى"، وصاحب الموسيقى المتفردة وعبقرى الألحان، قدم أعمالاً موسيقية خالدة ساهمت في إثراء الموسيقى المصرية والعربية من خلال إنتاج وافر ومتميز للعديد من الألحان لكبار المطربين بما لم يعطيه ملحن من قبل، وقد تنوعت ألحانه ما بين العاطفية والوطنية والدينية والفلكلورية، شدى بها أساطين الغناء وتأبى أن تغادر ذاكرة المستمع.